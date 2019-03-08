Сарри – о Хадсоне-Одои: «В 18 лет игрок еще не готов к тому, чтобы выступать на высочайшем уровне»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри объяснил, почему не выпускает в стартовом составе 18-летнего полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

«Ему не нужно ничего делать, чтобы убедить меня в чем-то. Он великолепный футболист, но у меня есть четкая позиция по этому поводу. В 18 лет игрок еще не готов к тому, чтобы выступать на высочайшем уровне. Ему необходимо расти до 22-23 лет. Ему нужно совершенствоваться без давления прессы, болельщиков и клуба. Тем не менее, я рассматриваю его кандидатуру на каждый матч.

Находиться под таким давлением в 18 лет очень опасно, поскольку ты можешь потерять ориентиры. В 18 лет главной задачей игрока является постоянное совершенствование с тактической, психологической и физической точек зрения. Именно поэтому я не люблю говорить о сложившейся ситуации», – цитирует Сарри официальный сайт клуба.

Хадсон-Одои забил третий мяч в матче Лиги Европы против киевского «Динамо».

В 2019 году он отличился за «Челси» 3 раза.

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