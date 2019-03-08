12 английских клубов обратятся в АПЛ за разъяснениями по финансовому скандалу «Манчестер Сити»

Клубы Английской Премьер-лиги требуют подробных разъяснений по поводу нарушения финансового фэйр-плей лидером чемпионата «Манчестер Сити».

По информации The Times, 12 клубов планируют написать в Премьер-лигу и спросить, какие действия руководство намерено предпринять в связи с предполагаемыми обвинениями «горожан». Клубы хотят, чтобы Лига прояснила свою позицию.

Данные о нарушениях предоставили Football Leaks: «Сити» якобы проводил трансферы через подставные фирмы. Клуб отреагировал официальным заявлением, где назвал обвинения ложными.

«Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге, набрав 71 очко.

12 марта клуб сыграет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против «Шальке». Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу англичан.

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