Getty Images
12 английских клубов обратятся в АПЛ за разъяснениями по финансовому скандалу «Манчестер Сити»
Похоже, в этот раз «Сити» не оправдаться.
Клубы Английской Премьер-лиги требуют подробных разъяснений по поводу нарушения финансового фэйр-плей лидером чемпионата «Манчестер Сити».
По информации The Times, 12 клубов планируют написать в Премьер-лигу и спросить, какие действия руководство намерено предпринять в связи с предполагаемыми обвинениями «горожан». Клубы хотят, чтобы Лига прояснила свою позицию.
Данные о нарушениях предоставили Football Leaks: «Сити» якобы проводил трансферы через подставные фирмы. Клуб отреагировал официальным заявлением, где назвал обвинения ложными.
- «Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге, набрав 71 очко.
- 12 марта клуб сыграет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против «Шальке». Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу англичан.
УЕФА начал расследование против «Сити» из-за нарушения ФФП
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте