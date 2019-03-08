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Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» стал лучшим игроком февраля в АПЛ, Пеп Гвардиола – лучшим тренером

Агуэро стал лучшим игроком февраля в АПЛ, Гвардиола – лучшим тренером
Eurosport

1 час назад

«Сити» забрал все призы.

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стали лучшими в английской Премьер-лиге за февраль.

Аргентинский форвард забил в четырех матчах семь мячей, оформив два хет-трика – в ворота «Арсенала» и «Челси». Под руководством Гвардиолы «Сити» выиграл все четыре матча.

  • «Сити» вышел на первое место и опережает «Ливерпуль» на одно очко.
  • В «Сити» за сезон-2018/19 только Рахим Стерлинг получил ежемесячную награду (в ноябре).
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