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Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» стал лучшим игроком февраля в АПЛ, Пеп Гвардиола – лучшим тренером
«Сити» забрал все призы.
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стали лучшими в английской Премьер-лиге за февраль.
Аргентинский форвард забил в четырех матчах семь мячей, оформив два хет-трика – в ворота «Арсенала» и «Челси». Под руководством Гвардиолы «Сити» выиграл все четыре матча.
- «Сити» вышел на первое место и опережает «Ливерпуль» на одно очко.
- В «Сити» за сезон-2018/19 только Рахим Стерлинг получил ежемесячную награду (в ноябре).
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