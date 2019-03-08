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Антонио Валенсия из «МЮ» мощно разогнался на песочке и через несколько секунд уже обогнал мотоцикл

Валенсия мощно разогнался на песочке и через несколько секунд уже обогнал мотоцикл
Eurosport

25 мин. назад

Сумасшедшая форма.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия не растерял скоростные данные даже в 33 года.

Эквадорец выложил видео, на котором он соревнуется в скорости с мотоциклом. Если на первых секундах байк обгоняет Валенсию, то уже через несколько десятков метров Антонио устранил отставание и убежал вперед. На остальных видео показаны другие упражнения футболиста.

  • Как сообщает Sky Sports, Валенсия покинет «МЮ» в конце сезона, несмотря на возможность у клуба пролонгировать контракт еще на год.
  • Антонио в сезоне-2018/19 провел лишь 5 матчей за «МЮ» в АПЛ.
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