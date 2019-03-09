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«Тоттенхэм» проведет первый матч в АПЛ на новом стадионе в апреле с «Кристал Пэлас» или «Брайтоном»

«Тоттенхэм» проведет первый матч в АПЛ на новом стадионе в апреле с «Кристал Пэлас» или «Брайтоном»
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Ждать осталось совсем недолго.

«Тоттенхэм» проведет несколько тестовых матчей на «Тоттенхэм Стэдиум» для получения официального сертификата безопасности.

24 марта сыграют юниорские команды «шпор» и «Саутгемптона» (максимально – 30 тысяч зрителей), 30 марта – матч легенд «Тоттенхэма» (максимально – 45 тысяч зрителей).

Первый матч в АПЛ лондонский клуб проведет с «Кристал Пэлас» или «Брайтоном». Соперник зависит от четвертьфинала Кубка Англии «Миллуолл» – «Брайтон». Если победят «чайки», то «Тоттенхэм» проведет первую игру на своем стадионе 3 апреля с «Пэлас». Если пройдет дальше «Миллуолл», то «Тоттенхэм» сыграет первый матч с «Брайтоном» 6 или 7 апреля, сообщает официальный сайт «Тоттенхэма».

  • «Тоттенхэм Стэдиум» строят на месте старого стадиона «шпор» – «Уайт Харт Лейн».
  • Вместимость новой арены составит 62 тысячи зрителей.
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