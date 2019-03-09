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«Тоттенхэм» проведет первый матч в АПЛ на новом стадионе в апреле с «Кристал Пэлас» или «Брайтоном»
Ждать осталось совсем недолго.
«Тоттенхэм» проведет несколько тестовых матчей на «Тоттенхэм Стэдиум» для получения официального сертификата безопасности.
24 марта сыграют юниорские команды «шпор» и «Саутгемптона» (максимально – 30 тысяч зрителей), 30 марта – матч легенд «Тоттенхэма» (максимально – 45 тысяч зрителей).
Первый матч в АПЛ лондонский клуб проведет с «Кристал Пэлас» или «Брайтоном». Соперник зависит от четвертьфинала Кубка Англии «Миллуолл» – «Брайтон». Если победят «чайки», то «Тоттенхэм» проведет первую игру на своем стадионе 3 апреля с «Пэлас». Если пройдет дальше «Миллуолл», то «Тоттенхэм» сыграет первый матч с «Брайтоном» 6 или 7 апреля, сообщает официальный сайт «Тоттенхэма».
- «Тоттенхэм Стэдиум» строят на месте старого стадиона «шпор» – «Уайт Харт Лейн».
- Вместимость новой арены составит 62 тысячи зрителей.
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