Хосеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не вышел на уровень «Барсы», «Реала» и «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что клуб, в котором он работает, сопоставим по уровню с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией».

«Командой, которая за последние 10 лет спрогрессировала в мировом футболе сильнее других, является «Манчестер Сити». По моему скромному мнению, мы делаем небольшие шаги и с каждым разом становимся лучше. Мы дважды подряд выиграли Кубок Лиги, мы завоевали 100 очков в прошлом чемпионате, а сейчас боремся за все трофеи.

В ближайшие несколько лет нам предстоит пройти длинный путь. Нельзя сравнивать «Манчестер Сити» с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией», за плечами этих команд долгая история высоких результатов. Мы пока не находимся на их уровне.

Нам необходимо выиграть все больше и больше трофеев. В этом отношении «Реал», «Барса» и «Бавария» находятся далеко впереди», – приводит слова Гвардиолы Goal.

В настоящий момент «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, а также продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

В феврале «горожане» обыграли «Челси» в финале Кубка английской Лиги.

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