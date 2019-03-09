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Пикфорд привез пенальти, потащил удар, а Ришарлисон забил в следующей же атаке «Эвертона»

Пикфорд привез пенальти, потащил удар, а Ришарлисон забил в следующей же атаке «Эвертона»
Eurosport

49 мин. назад

Безумные три минуты «Эвертона».

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд стал виновником назначенного пенальти, но все исправил.

Отбив мяч после навеса на 29-й минуте, Пикфорд сфолил на сопернике, и судья указал на точку.

К мячу подошел Мэтт Ритчи, но Пикфорд угадал направление удара, прыгнув влево.

Затем игроки «Эвертона» помчались в атаку, и Ришарлисон удвоил преимущество команды на 32-й минуте: ранее счет открыл Доминик Калверт-Льюин.

  • «Эвертон» после 29 игр идет на 10-м месте в АПЛ, «Ньюкасл» – на 15-м.
  • Пикфорд – основной вратарь сборной Англии.
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