«Уотфорд» выстоял в первом тайме, но Рахим Стерлинг отменил сенсацию хет-триком за 13 минут

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» встречался с «Уотфордом». Гости встали стеной у штрафной и не пропустили в первом тайме. Правда, «шершни» ни разу не пробили по воротам Эдерсона.

Переломный момент наступил в самом начале второго тайма – на 46-й минуте забил Рахим Стерлинг. Сначала рефери отменил гол, но потом снова засчитал его – после совещаний с лайнсменом арбитр не убедился в офсайде Рахима.

Через три минуты англичанин добил гостей – ему ассистировал Рияд Марез.

Еще через девять минут Рахим оформил хет-трик после паса Давида Сильвы.

Гол престижа у «Уотфорда» оформили Трой Дини и Жерар Деулофеу, которые на этой же минуте [66-й] вышли на замену.

Последние соперники «Сити» в АПЛ – «Уотфорд», «Вест Хэм» и «Борнмут» – нанесли по воротам «горожан» четыре удара.

«Сити» оторвался от «Ливерпуля» на четыре очка, но «красные» проведут свой матч 10 марта.

У 24-летнего Стерлинга 15 мячей и 9 ассистов в АПЛ-2018/19.

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