Гвардиола: «Если это был офсайд, то я извиняюсь. Мы голосовали за VAR, но другие клубы сказали нет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал действия судьи Пола Тирни в матче против «Уотфорда». Полузащитник Рахим Стерлинг находился в положении вне игры, когда забивал первый мяч, и офсайд зафиксировал лайнсмен. Однако после разговора с ним главный арбитр засчитал гол.

«В следующем сезоне у нас будут введены видеоповторы, и все станет более справедливо. Если это было положение вне игры, то я извиняюсь. Мы голосовали за VAR еще перед началом сезона, но другие клубы сказали нет», – заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Матч завершился со счетом 3:1, автором всех голов «Сити» стал Стерлинг.

Команда Гвардиолы лидирует в АПЛ, набрав 74 очка.

«Уотфорд» выстоял в первом тайме, но Стерлинг отменил сенсацию хет-триком за 13 минут

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