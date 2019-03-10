Хосеп Гвардиола: «Не собираюсь в «Ювентус». Уйду из «Манчестер Сити», только если меня уволят»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что он может перейти на работу в «Ювентус».

«Я знаю, что социальные сети имеют влияние, но я не понимаю, почему в крупных газетах пишут, что я собираюсь в Италию. У меня есть еще два года по контракту с «Манчестер Сити», и я уйду только в том случае, если меня уволят.

Я надеюсь, что останусь в Манчестере еще на два года. А потом, может быть, и еще на два», – приводит слова Гвардиолы Goal.

Пеп руководит «горожанами» с 2016 года.

Под его руководством манчестерская команда выиграла чемпионат Англии и два Кубка английской Лиги.

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