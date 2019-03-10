Женатого Жозе Моуринью заметили на пляже с блондинкой на 14 лет моложе, чем он

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью был замечен отдыхающим на одном из катарских пляжей.

По данным The Sun, вместе с Жозе на солнышке нежилась его подруга Прю Картер-Робинсон. Во время отдыха они старались не лежать рядом друг с другом, а Прю «все время была настороже».

Моуринью женат, он познакомился со своей супругой Матильдой, когда они были подростками. Пара состоит в браке с 1989 года.

Прю Картер-Робинсон на 14 младше португальца.

Все комплексы Моуринью из-за «Барселоны». Чтобы спастись, Жозе нужно вернуться в Каталонию

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