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Женатого Жозе Моуринью заметили на пляже с блондинкой на 14 лет моложе, чем он
Португалец снимает стресс после увольнения из «МЮ».
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью был замечен отдыхающим на одном из катарских пляжей.
По данным The Sun, вместе с Жозе на солнышке нежилась его подруга Прю Картер-Робинсон. Во время отдыха они старались не лежать рядом друг с другом, а Прю «все время была настороже».
- Моуринью женат, он познакомился со своей супругой Матильдой, когда они были подростками. Пара состоит в браке с 1989 года.
- Прю Картер-Робинсон на 14 младше португальца.
Все комплексы Моуринью из-за «Барселоны». Чтобы спастись, Жозе нужно вернуться в Каталонию
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