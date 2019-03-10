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Экс-герлфренд Адама Джонсона сделала аборт после того, как футболист сел за педофилию
Попав в жуткую ситуацию, девушка не смогла оставить ребенка.
После того, как бывший игрок сборной Англии Адам Джонсон угодил в тюрьму за совращение малолетней, его экс-герлфренд, Стейси Флаундерс, сделала аборт. Об этом девушка рассказала в интервью изданию Daily Mail.
«Адам был высокомерным человеком, который все время врал. Он знал возраст этой девочки. Он отправлял ей сотни сообщений. Это ужасно. Самое ужасное состоит в том, что однажды мне придется рассказать нашей дочери, кем является ее отец.
Я не могла родить еще одного ребенка, учитывая все, что происходило. Это было душераздирающе, но я чувствовала, что у меня нет выбора. Адама можно простить, но я никогда не забуду того, что он сделал», – поведала Стейси.
- Джонсон был осужден в марте 2016 года. Ожидается, что футболист выйдет на свободу после половины срока.
- До попадания в тюрьму Джонсон успел поиграть за «Мидлсбро», «Лидс», «Уотфорд», «Манчестер Сити» и «Сандерленд».
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