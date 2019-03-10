Getty Images

Экс-герлфренд Адама Джонсона сделала аборт после того, как футболист сел за педофилию

Экс-герлфренд Джонсона сделала аборт после того, как футболист сел за педофилию
Eurosport

37 мин. назад

Попав в жуткую ситуацию, девушка не смогла оставить ребенка.

После того, как бывший игрок сборной Англии Адам Джонсон угодил в тюрьму за совращение малолетней, его экс-герлфренд, Стейси Флаундерс, сделала аборт. Об этом девушка рассказала в интервью изданию Daily Mail.

«Адам был высокомерным человеком, который все время врал. Он знал возраст этой девочки. Он отправлял ей сотни сообщений. Это ужасно. Самое ужасное состоит в том, что однажды мне придется рассказать нашей дочери, кем является ее отец.

Я не могла родить еще одного ребенка, учитывая все, что происходило. Это было душераздирающе, но я чувствовала, что у меня нет выбора. Адама можно простить, но я никогда не забуду того, что он сделал», – поведала Стейси.

  • Джонсон был осужден в марте 2016 года. Ожидается, что футболист выйдет на свободу после половины срока.
  • До попадания в тюрьму Джонсон успел поиграть за «Мидлсбро», «Лидс», «Уотфорд», «Манчестер Сити» и «Сандерленд».

Марадона признал своими трех детей, которых он зачал на Кубе во время лечения от наркозависимости

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте