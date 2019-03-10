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Фирмино и Мане стрельнули дублями, а Алиссон проморгал сухой лист. Все голы матча в Ливерпуле
4:2 на «Энфилде».
На «Энфилде» завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Бёрнли». Хозяева забили четырежды, гости ответили только двумя мячами.
На пятой минуте счет открыл «Бёрнли» усилиями Эшли Вествуда. Удивительно, но Алиссон в этом эпизоде допустил грубейшуюошибку и пропустил сухой лист.
Роберто Фирмино сравнял на 19-й минуте. Салах прострелил во вратарскую, а бразилец воспользовался несогласованностью вратаря с защитой и замкнул в пустые ворота.
Через две минуты отличился Садио Мане. Защита «Бёрнли» никак не могла вынести мяч, и после серии рикошетов сенегалец расстрелял Хитона.
67-я минута принесла Фирмино дубль и увеличила преимущество «Ливерпуля». Салах классно ворвался в штрафную и нарвался на подкат, а Фирмино набежал и точно отправил мяч в ворота.
Последние мячи влетели в ворота команд в добавленное время. На 91-й минуте забил Йохан Гудмундссон – защита «Ливерпуля» чересчур расслабилась.
Но на третьей добавленной Мане вколотил четвертый после контратаки.
- «Ливерпуль» идет на третьем месте в АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити».
- «Бёрнли» с 30-ю очками занимает 17-е место.