21-летний вратарь «Ливерпуля» получил травму лица в результате нападения на расовой почве

Ранним утром субботы, 9 марта, 21-летний голкипер «Ливерпуля» Шамал Джордж подвергся нападению на расовой почве в центре города.

По информации The Independent, клуб ищет свидетелей, чтобы помочь полиции в расследовании. Футболист получил травму лица, также пострадал его брат. Мерсисайская полиция расследует инцидент: происшествие попало на видео. Следствие анализирует ролик.

«Ливерпуль» потрясен тем, что Шамал и член его семьи подверглись такому ужасному испытанию. Мы предложим им любую необходимую поддержку. Теперь дело в руках полиции, но мы также призываем всех, кто располагает информацией о случившемся, не молчать.

Других комментариев клуб давать не будет, пока это не станет уместным. Мы также просим всех уважать частную жизнь Шамала и его семьи», – говорится в заявлении «Ливерпуля».

Прошлый сезон Джордж провел в «Карлайл Юнайтед» на правах аренды.

В 2016 году Клопп использовал его на позиции форварда в товарищеском матче.

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