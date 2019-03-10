Тедди Шерингем: «Тоттенхэму» придется выигрывать трофеи, если они хотят удержать Харри Кейна»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Тедди Шерингем не уверен, что Харри Кейн останется в команде.

«Харри захочет побеждать и быть на вершине. Для него будет иметь значение то, что «Тоттенхэм» переезжает на новый стадион, но им нужно что-то выигрывать. Они почти в топе, но для Кейна этого недостаточно, потому что он – топ. В его карьере наступит время, когда он решит сделать еще один шаг, чтобы выиграть. Футболисты не молодеют, и просто удивительно, как быстро пролетает время», – цитирует 52-летнего Шерингема BBC.

Шерингем играл за «Тоттенхэм» в течение пяти лет, а затем вернулся в клуб после выступлений за «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм» идет на третьем месте в АПЛ, набрав 61 очко.

The Telegraph: игроки «Тоттенхэма» боятся, что Кейн уйдет из-за отсутствия титулов

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