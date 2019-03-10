Eurosport
«Вулверхэмптон» готовился праздновать, но Азар хитовым выстрелом с 20 метров вырвал ничью на 92-й
Мир, дружба и жвачка на «Стэмфорд Бридж».
«Челси» на «Стэмфорд Бридж» вырвал ничью у «Вулверхэмптона» в матче 30-го тура АПЛ – 1:1.
Рауль Хименес открыл счет на 56-й минуте. «Волки» убежали в контратаку, мексиканец пробил по воротам, мяч срикошетил от ноги защитника и угодил в ворота.
«Челси» спасся на 92-й минуте благодаря голу Эдена Азара. Он попал в дальний угол с 20 метров и не оставил шансов Рую Патрисиу.
- «Челси» идет на шестом месте, «Вулверхэмптон» – на седьмом. Между командами 13 очков.
- Ранее «Вулверхэмптон» отбирал очки у «Сити», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Арсенала», а также обыгрывал в рамках Кубка Англии «Ливерпуль».
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