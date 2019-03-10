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Гол Гранита Джаки и пенальти Обамеянга, которые венчали гениальную серию Уле-Гуннара Сульшера в АПЛ

Гол Джаки и пенальти Обамеянга, которые венчали гениальную серию Сульшера в АПЛ
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14 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Все бывает в первый раз.

В Лондоне завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Команда Эмери нанесла Сульшеру первое поражение в чемпионате (2:0).

Счет на 12-й минуте открыл Гранит Джака. Он мощно пробил по воротам Давида Де Хеа и вынудил голкипера ошибиться.

«Манчестер» изо всех сил пытался отыграться, но во втором тайме Фред сфолил в штрафной на Ляказетте, и судья назначил пенальти. К точке подошел Пьер-Эмерик Обамеянг и исправился за нереализованный 11-метровый в игре с «Тоттенхэмом».

  • «Арсенал» обошел «МЮ» в турнирной таблице, переместившись на четвертое место – между командами два балла.
  • Первым идет «Манчестер Сити», набрав 74 очка.
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