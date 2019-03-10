Eurosport
Защитника «Арсенала» Сеяда Колашинаца стошнило на поле во время игры с «Манчестер Юнайтед»
Так себе зрелище, но вы посмотрите.
На камеры во время матча АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» попал неприятный эпизод с участием защитника лондонцев Сеада Колашинаца.
На 80-й минуте босниец отборолся против Фреда и упал на газон, после чего его стошнило. После эпизода Сеяд продолжил встречу, будто ничего не произошло.
Колашинац провел на поле весь матч и получил желтую карточку за опасную блокировку Антони Марсьяля.
- Игра закончилась победой «Арсенала» со счетом 2:0: в первом тайме гол забил Джака, во втором Обамеянг реализовал пенальти.
- Команда Унаи Эмери обошла «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице и поднялась на четвертое место.
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