Уле-Гуннар Сульшер: «Не думаю, что пенальти был. Если судья посмотрит видеоповтор, он расстроится»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер остался недоволен назначением пенальти в ворота его команды в матче АПЛ против «Арсенала».

«Я не думаю, что пенальти был. Решение должен был принимать судья, но он разочаруется, если посмотрит видеоповтор. Мы разочарованы результатом: нельзя сказать, что мы заслуживали поражения. У нас было пять отличных моментов, еще дважды мы попали в перекладину», – цитирует Сульшера BBC.

Эшли Янг согласен с тренером: «Пенальти? Не думаю, что это был пенальти, исходя из того, где я находился. Я разочарован, потому что у нас было много моментов. В другой день мы бы их реализовали и забили 2-3 мяча в первом тайме».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» со счетом 0:2.

Пенальти был назначен после фола Фреда на Александре Ляказетте.

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