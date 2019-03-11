Ромелу Лукаку – самый странный нападающий АПЛ. Он стал одной из причин поражения от «Арсенала»

Ромелу Лукаку регулярно созванивается с Дидье Дрогба, два с половиной года отработал с Тьерри Анри, а сейчас играет за Уле-Гуннара Сульшера. Все трое были шикарными нападающими: ивуариец блистал на втором этаже, француз запатентовал крученные удары в дальний угол, а норвежец прекрасно открывался в штрафной. Несмотря на такие возможности и связи, бельгиец до сих не стал страйкером, на которого мог бы положиться любой тренер.

Главная причина вовсе не в возрасте – Ромелу всего 25, но он играет в большой футбол с 16 лет, оброс опытом и съездил уже на три крупных турнира со сборной. В первую очередь Лукаку невозможно понять из-за странностей. Их слишком много для игрока, за которого отвалили 75 миллионов евро.

Первый парадокс – габариты Рома. Обычно нападающий его телосложения хорош в роли таргетмена. У Лукаку все совершенно иначе. С сезона-2011/12 бельгиец всадил только 23 гола в АПЛ ударами головой. Люк Гарбатт, с которым Лукаку пересекался в «Эвертоне», рассказывал, что нападающий вообще избегал единоборств в воздухе – из-за травмы, полученной в детстве.

С тех пор Ромелу слегка поборол страх, но он по-прежнему предпочитает навесам атаки на скорости. За последние семь лет Лукаку забил в контратаках всего на четыре мяча меньше, чем со стандартов – это очень показательно, учитывая, насколько реже команды бьют после быстрых отрывов.

Ромелу Лукаку в матче против «Арсенала»Getty Images

Более того, лучшие матчи в карьере Ромелу проводил игроком, который разгоняет контратаки. Например, Роберто Мартинес выставлял Лукаку не нападающим, а ложным вингером. Бельгиец выходил на фланге, специально не отрабатывал в защите, зато получал свободу в контрах. Эта тактика удачно сработала для «Эвертона» в матче с «Арсеналом» (сезон-2013/14) и для сборной Бельгии в матче с бразильцами (ЧМ-2018).

Второй парадокс Лукаку напрямую вытекает из первого. С его стилем легче играть против топ-клубов – они больше атакуют, соответственно, оставляют больше пространства для рывков. Маленькие команды, как правило, паркуют автобус – вспоминая проблемы Ромелу с игрой головой, именно в матчах такой категории у него должно быть больше проблем.

На практике все совершенно не так. За два с половиной сезона в «МЮ» бельгиец отыграл 21 матч против команд из первой шестерки. В них у Лукаку всего один гол – в кампании-2017/18 пострадал «Челси». Это крайне мало для любого нападающего, и очень странно для игрока, который специализируется на скиллах, подходящих именно большим матчам.

Третий бзик – техника Ромелу. Лукаку достается за нее из-за обработки мяча или первого касания. Оно у Ромелу действительно плохое. Самый забавный случай произошел в гостевом матче с «Саутгемптоном» – не обработав мяч, Лукаку не только его потерял, но и получил мини-повреждение.

Ромелу не помогают даже самые отчаянные попытки исправить баг. «Я знаю, что могу реже терять мяч, лучше придерживать его до прихода партнеров. Когда я вернулся на каникулы в Бельгию, я просто бил по стене мячом, работал над обработкой. Мы тренировались с моим лучшим другом: полтора часа днем, полтора часа – вечером. Мы не уходили домой до самого заката», – рассказывал Лукаку в конце 2015-го.

Судя по всему, не помогло. Тем удивительнее, что Ромелу так хорошо исполняет передачи вразрез. Для игрока, который убого обрабатывает даже обычные передачи партнеров, Лукаку пасует с идеальной точностью и силой. В этом можно было убедиться за прошедшие два месяца. Ромелу трижды выводил партнеров один на один.

Матч с «Арсеналом» в Кубке Англии. Лукаку выводит один на один СанчесаEurosport

Матч с «Ливерпулем». Лукаку выводит один на один ЛингардаEurosport

Матч с «Арсеналом» в АПЛ. Лукаку выводит один на один РэшфордаEurosport

Наконец, четвертая странность Ромелу – даже в роскошной для себя серии он запорол кучу явных моментов. В играх с «Кристал Пэлас», «Саутгемптоном» и «ПСЖ» бельгиец забил шесть раз – в каждом из трех матчей нападающий отличился дублем. Это хороший результат, но Лукаку мог добиться большего – на его счету еще три удара, которые Opta записала в категорию «явный голевой момент».

Всего Лукаку реализовал три явных момента, еще три гола он забил после неочевидных моментов: дважды Ромелу всадил ударами издали с нерабочей правой, еще раз – в акробатическом прыжке на угловом. Даже для лучшего отрезка в сезоне бельгийцу пришлось сделать нечто экстраординарное вместо того, чтобы просто забить свое.

Последнего отчаянно не хватило в игре с «Арсеналом». У Лукаку было четыре явных момента – Opta записала два в одной атаке, но даже три встречаются крайне редко в большой игре. Ромелу не забил ни одного, хотя мог открыть счет (идеальный сценарий для контратакующего Сульшера) или хотя бы сравнять (очень важно в контексте попадания в топ-4).

Таким образом, за последние две недели Лукаку не забил семь явных моментов. За весь сезон у него 13 штук. То есть, даже в пиковой форме он запорол половину от общего числа. Парадоксально для любого игрока, но уже так типично для Ромелу.

В какой-то степени Лукаку идеально олицетворяет новый «МЮ». Сульшер добился нескольких важных побед с огромным везением – как минимум против «Тоттенхэма», «Пэлас» и «Парижа». Зато в тех матчах, где «Юнайтед» показывал реально хорошую игру и создавал много моментов (против «Бёрнли», сегодня против «Арсенала»), «дьяволы» теряли очки из-за странной реализации. Парадокс, которому не стоит удивляться, зная, кто играет у этой команды в атаке.

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