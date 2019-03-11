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The Telegraph: Пеп Гвардиола объявил окружению о намерении продлить контракт с «Манчестер Сити»
Хосепа все устраивает.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует уходить в «Ювентус»: наоборот, каталонец собирается пролонгировать соглашение с английским клубом.
Гвардиола в частных разговорах с окружением сообщил, что готов продлить контракт с «Сити» до 2023 года. Владельцы «горожан» не против, если Пеп останется на десятилетие и построит династию на «Этихаде».
Испанский тренер видит огромные возможности для роста и готов остаться в Манчестере надолго, хотя это будет зависеть от того, как он и его семья будут чувствовать себя в Англии и захочет ли клуб этого, сообщает The Telegraph.
- Пеп руководит «горожанами» с 2016 года.
- Под его руководством манчестерская команда выиграла чемпионат Англии и два Кубка английской Лиги.
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