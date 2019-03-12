«Манчестер Сити» выплатит компенсацию жертвам насилия экс-тренера молодежной команды

«Манчестер Сити» объявил, что выплатит компенсацию всем жертвам сексуального насилия над детьми, которые пострадали от рук бывшего тренера молодежной команды Барри Беннелла.

Ранее сообщалось, что с 1979 по 1991 год произошло 50 случаев сексуального насилия в отношении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.

В 2018 году Беннелла посадили в тюрьму на 31 год.

До работы в манчестерском клубе Беннелл был тренером футбольной школы клуба «Крю Александра».

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