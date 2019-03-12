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«Манчестер Сити» выплатит компенсацию жертвам насилия экс-тренера молодежной команды
Сумма не раскрывается.
«Манчестер Сити» объявил, что выплатит компенсацию всем жертвам сексуального насилия над детьми, которые пострадали от рук бывшего тренера молодежной команды Барри Беннелла.
Ранее сообщалось, что с 1979 по 1991 год произошло 50 случаев сексуального насилия в отношении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.
- В 2018 году Беннелла посадили в тюрьму на 31 год.
- До работы в манчестерском клубе Беннелл был тренером футбольной школы клуба «Крю Александра».
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