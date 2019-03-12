Other Agency
Кенийский мальчик в самопальной футболке тронул Озила. Игрок отправил пацану настоящее джерси
Месут сделал счастливыми сразу нескольких ребят.
Плеймейкер «Арсенала» Месут Озил подарил африканскому мальчику и его друзьям футболки лондонского клуба, а также бутсы, кепки и другие ништяки.
Озил обратил внимание на кенийского мальчика из Найроби после того, как фотографию пацаненка у себя в твиттере запостил африканский журналист Эрик Нжиру, отметив в публикации Месута. На снимке можно увидеть, как мальчик разгуливает по улицам города в самопальной футболке «Арсенала» – фамилия и номер Озила написаны на ней маркером.
Немецкий турок не остался равнодушным, связался с журналистом и через него передал своему фанату и его друзьям все необходимое для игры в футбол. «Фото кенийского мальчика в самодельной футболке очень тронуло меня. И посмотрите на Лоуренса сейчас: так трогательно видеть его и его братьев счастливыми», – написал Озил в твиттере.
- В чемпионате Англии-2018/19 Озил провел 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
- «Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.
УЕФА скостил бан Ляказетта, форвард сыграет с «Ренном»