Getty Images

АПЛ огласила кандидатов на лучшего игрока сезона: там есть Агуэро, Салах, Стерлинг и Ван Дейк

АПЛ огласила кандидатов на лучшего игрока сезона: там есть Агуэро, Салах, Стерлинг и Ван Дейк
Eurosport

07/05/2019 в 22:34Обновлено 13 ч. назад

Убойная семерка.

Английская Премьер-лига объявила о старте голосования на лучшего игрока сезона.

На награду претендуют Серхио Агуэро, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг (все – «Манчестер Сити»), Садио Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), а также Эден АзарЧелси»).

Выбери лучшего.

  • Победителя определят болельщики, капитаны клубов АПЛ и футбольные эксперты.
  • Салах лидирует в гонке бомбардиров, следом идут Мане и Агуэро. Азар набрал 31 очко по схеме гол+пас.

Гвардиола, Клопп, Почеттино или Санту? АПЛ запустила голосование на лучшего тренера

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте