Getty Images
АПЛ огласила кандидатов на лучшего игрока сезона: там есть Агуэро, Салах, Стерлинг и Ван Дейк
Убойная семерка.
Английская Премьер-лига объявила о старте голосования на лучшего игрока сезона.
На награду претендуют Серхио Агуэро, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг (все – «Манчестер Сити»), Садио Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), а также Эден Азар («Челси»).
Выбери лучшего.
- Победителя определят болельщики, капитаны клубов АПЛ и футбольные эксперты.
- Салах лидирует в гонке бомбардиров, следом идут Мане и Агуэро. Азар набрал 31 очко по схеме гол+пас.
Гвардиола, Клопп, Почеттино или Санту? АПЛ запустила голосование на лучшего тренера
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте