Агент Дмитрий Селюк объявил о том, что экс-полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре завершил карьеру и подается в тренеры.

«Говорю об этом впервые: Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил «Манчестер Сити», в принципе и был реальным завершением его игровой карьеры. Не только в этой команде, но и вообще.

Безусловно, каждому футболисту хочется играть как можно дольше. По своему физическому состоянию Яя мог это делать на достаточно высоком уровне еще лет пять. Но мы пришли к выводу, что ему, игравшему за «Барселону» и «Манчестер Сити» футболисту, не с руки опускать планку.

Мы с Яя выбрали другой путь: уйти чемпионом и начать новый этап в жизни – карьеру тренера, в которой, я уверен, Яя достигнет еще больших высот, чем те, которых он достиг в качестве футболиста. В английской Премьер-лиге нет ни одного тренера-африканца. Думаю, Яя будет первым.

Я уверен, что через два года после того, как Яя получит тренерскую лицензию Pro, он возглавит один из серьезных клубов и добьется больших успехов на тренерском поприще. Сейчас он уже начал делать шаги в этом направлении. У него уже есть предложения из России и Украины», – цитирует Селюка Sport24.

В составе «Ман Сити» Туре выиграл 3 Премьер-лиги, 3 Кубка английской Лиги, один Кубок Англии и один Суперкубок Англии.

В Манчестер ивуарийский игрок переехал из «Барселоны» в 2010 году, где он выиграл восемь трофеев, включая Лигу чемпионов.

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