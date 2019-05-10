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Зинченко: «Когда в прошлом году уронил кубок, подумал, что больше не выйду в футболке «Сити»
Возможно, уже в это воскресенье у Александра будет еще один шанс опрокинуть главный английский трофей на землю.
Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился воспоминаниями о том, как в прошлом сезоне уронил чемпионский кубок АПЛ.
«Когда кубок упал, честно, подумал, что уже больше не выйду в футболке «Манчестер Сити». Шутили ли потом надо мной в раздевалке? Ожидал большего, на самом деле. Но шутки были. Кто больше шутил, уже не вспомню. Была истерика у всех ребят.
Но я его не повредил, все нормально. Готов ронять его каждый год, только чтобы «Манчестер Сити» был чемпионом», – рассказал Зинченко в интервью YouTube-каналу «Manchester City Ukraine».
- В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном» в рамках заключительного тура АПЛ-2018/19.
- Если команда Хосепа Гвардиолы победит, то станет чемпионом во второй раз подряд. Если же она потеряет очки, а «Ливерпуль» в параллельном матче обыграет «Вулверхэмптон», то чемпионом станут «красные».
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