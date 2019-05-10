Яя Туре мог стать легендой «Манчестер Сити». Он одним из первых приехал в обновленный клуб, выиграл восемь трофеев, провел аномальный сезон-2013/14 (20+9 – фантастика для полузащитника) и влюбил фанатов. Но почестей ивуариец не получил – про него забыли, когда он все еще был игроком «Сити».

Яя лично испортил репутацию, а еще ему помог Дмитрий Селюк. Русский агент раздал сотни кислотных интервью, в которых поливал Гвардиолу и облизывал Туре (даже хотел назначить его директором «Зенита»). 10 мая Дмитрий выстрелил еще раз – рассказал о возможном назначении клиента тренером русского или украинского клуба.

«Через два года после того, как Яя получит тренерскую лицензию Pro, он возглавит один из серьезных клубов и добьется больших успехов. Он уже сделал шаги в этом направлении. Есть варианты и в России, и на Украине», – поделился инсайдом Селюк.

Яя ТуреAFP

Обсуждать тренерский скилл Туре бессмысленно – его просто нет. Даже если трудолюбивый ивуариец вызубрит все учебники, ему не добиться успеха без ментальных качеств – они у Яя тоже на нуле.

Во всех проблемах Туре винит окружающих, но только не себя, а Селюк лишь раздувает эго футболиста еще сильнее. Африканец угробил карьеру в «Сити» бессмысленной войной с Гвардиолой. Вместо того, чтобы сосредоточиться на футболе и пахать, они с Селюком закидывали в прессу гадости про Пепа. Сначала каталонец отвечал, но позже уловил неадекватность оппонентов и навсегда закрыл тему. Яя плотно присел на скамейку и искал повод задеть тренера – самым смешным оказался довод с расизмом.

«Он был жесток со мной. Вы представляете, чтобы он так обращался с Иньестой в «Барселоне»? Я подумал, а не из-за моего ли это цвета кожи?» – бросил Туре.

Успешный коуч должен завоевать авторитет футболистов – без него не заработает ни одна тактическая схема. Сложно представить, что игроки будут биться за человека, который оправдывал статус запасного расистскими взглядами тренера. Спич Туре выглядел максимально нелепо даже для друзей по «Сити».

Яя Туре и Бакари СаньяReuters

«У меня никогда не было проблем с Гвардиолой. Когда я был хорош, я выходил на поле, когда я играл плохо, я смотрел за матчем со скамейки. Я не знаю, какие у них с Туре отношения, но у меня никаких проблем не было. Пеп всегда уважительно относился ко мне и к моей семье», – заверил Бакари Санья.

Футболисты уловили слабость Туре, и в прессу ее транслировал Кевин де Брёйне.

«Расизм Пепа? Я ничего не видел. Было бы странно, если бы тренер был расистом – у нас столько черных парней в команде. Я не знаю, о чем говорит Яя. Когда ты не играешь, ты всегда пытаешься найти какие-то отговорки», – казнил Туре бельгиец.

Как вообще такой ранимый к расизму человек рассматривает варианты с Россией и Украиной – странами, где расовый вопрос всегда актуален. Иностранные футболисты регулярно жалуются прессе на уханье с российских трибун, а с жестью на Украине Туре столкнулся лично.

«Скандирования и подражавшие обезьянам были хуже всего. Я старался играть в футбол, а болельщики распевали: «Черное дерьмо, черное дерьмо, возвращайся домой!» Однажды отец приехал посмотреть на мою игру. Он пошел на трибуну, и все белые отодвигались от него и пересаживались. Он спросил меня: «Что случилось? От меня плохо пахнет?» – Туре вспомнил времена в «Металлурге».

Яя ТуреPA Sport

Темнокожий тренер – огромная редкость даже в толерантной Англии. В 2018-м ФА планировала заставить клубы нанимать темнокожих, азиатов или людей этнических меньшинств. Пока это никак не помогло, а у Дэнни Роуза горит все сильнее: «Стать тренером? Зачем? Темнокожим просто не дадут шанса». Сложно представить, что радикальные фанаты, оскорбляющие футболистов, упустят из внимания африканского тренера.

Проблемы у Яя точно будут, а он так и не научился с ними справляться. Туре прокомментировал даже скандал вокруг Бонуччи, Кина и выкриков фанатов, который его никак не касался. «Если бы Бонуччи был моим партнером по клубу, он бы ощутил мое негодование. Он должен извиниться перед Кином, а затем перед командой», – кажется, Туре знает все лучше остальных.

Яя очень обидчивый и злопамятный человек. История с тортом давно стала мемом, еще африканец зачем-то рассказал мутную историю про «Сити». «Перешли бы парни вроде Кака в «Юнайтед»? Да. А в «Сити»? Нет. Я выступал в успешных клубах: в «Олимпиакосе», «Монако» и «Барселоне». Когда ты приходишь в музеи этих команд, то можешь увидеть фотографии известных игроков из прошлого. Я спросил, есть ли у «Сити» такой музей. Мне показали его, но я не узнал ни одного футболиста», – вы тоже чувствует злобу в этих словах?

В «Сити» у Туре был идеальный шанс начать тренерский путь. Пеп с удовольствием дополняет штаб новыми кадрами и делится опытом. Учиться у Гвардиолы – мечта любого начинающего коуча. Тем более, что каталонец универсален: он тактический гик и классный психолог. В книге «На пике» Гильем Балаге рассказал, как Пеп взбодрил потерявшую мотивацию команду, нашел общий язык с замкнутым Месси и другими звездами и стал авторитетом для всех в клубе. Впитывать эти знания – привилегия. Туре лично от нее отказался, наплевав на партнеров, тренера и клуб.

Яя Туре и Хосеп ГвардиолаGetty Images

Пока у Яя нет ничего. Он не чокнутый тактик, как Сарри. Он не мотиватор, как Клопп, который переворачивает матчи словами. Он даже не Гаттузо, который мудро маскирует конфликт – вспыльчивый Рино предпочел лично обсудить проблему с Бакайоко, который публично послал его.

Приглашение Туре – лишь пиар для клуба и Селюка. Никакой выгоды и логики в нем нет. Эго ивуарийца отказывается принимать факт, что он не создан для тренерства. Яя не лидер, а нытик, который хочет быть выше остальных.

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