Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал голов больше 2,5 за 1,82

Садио Мане («Ливерпуль»)Getty Images

Для большинства фанатов судьба чемпионства в АПЛ решена. Но «Ливерпуль» борется – было бы глупо, если бы «красные» сражались до предпоследнего матча, а потом все бросили. Еще комичнее ситуация: «Ливерпуль» забивает на игру с «Вулверхэмптоном», теряет очки, а параллельно «Сити» сливается «Брайтону» – после такого волна мемов смоет «Энфилд» с лица Земли.

Матчи последнего тура начнутся в одно время, поэтому парням Клоппа нужно побеждать и надеяться на чудо. Хотя в воскресенье на поле не выйдут Салах и Фирмино, матчем с «Барсой» «Ливерпуль» доказал, что боеспособен даже без лидеров.

«Вулвз» потрепали в этом году всех без исключения грандов (кого в Кубке, кого в АПЛ), досталось и «красным». Велик шанс, что «волки» не покинут «Энфилд» без гола – даже «Ньюкасл» в последнем тура забил два. Поэтому ставка на победу мотивированного «Ливерпуля» и пробитый тотал выглядит сильно.

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Ставка: хозяева получат больше желтых за 1,88

Пеп ГвардиолаGetty Images

«Горожанам» остался один шаг до второго подряд чемпионства, а где-то в Ливерпуле надеются, что «Брайтон» повторит достижение «КПР», но с одним отличием – Агуэро не зарешает в добавленное время. Чтобы не получилось так же нервно, как в сезоне-2011/12, «Сити» уработает соперника еще до наступления 90-й минуты. Для этого хватит пары-тройки мячей – для «Сити» Гвардиолы семечки.

Сценарий матча на «Амэкс Стэдиум» предельно прост: ребята из Манчестера c первых минут сядут на ворота Мэттью Райана и устроят сопернику пытку. Хлюпенькому «Брайтону» останется лишь подчиниться и закрыться в обороне, стабильно пользуясь мелким и не очень фолом.

Встречу обслужит Майкл Оливер, у которого желтый цвет в тренде (показывает не меньше трех желтых каждый матч). Предупреждений хозяевам не избежать, но это нам и нужно.

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Ставка: фора на хозяев «минус 1,5» за 1,81

Поль Погба («МЮ»)Getty Images

«Красные дьяволы» пережили стартовые эмоции от работы с Сульшером, расслабились после серии побед и покатились в пропасть. В 11 матчах, начиная с выезда на «Эмирейтс», «МЮ» выиграл лишь дважды и проиграл семь игр. После ничьей с «Хаддерсфилдом» (1:1) в последнем туре даже поползли слухи, что летом боссы скинут Уле-Гуннара и назначат Конте или другого топа.

При всем негативе, финише вне топ-4 и отсутствии титулов манкам необходимо мощно завершить сезон. Для этого есть все: матч пройдет на «Олд Траффорд», в соперниках лопнувший «Кардифф», лидеры в сборе. Команда Нила Уорнока начнет будущий сезон в Чемпионшипе, а результаты последних 20 матчей (13 поражений) намекают – «МЮ» сделает больно.

В первом круге «дьяволы» разорвали противника 5:1 на радостях от увольнения Моуринью. Сейчас эмоции должны быть еще ярче – паршивый сезон заканчивается, а в отпуск надо войти в хорошем настроении.

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Ставка: первый гол до 30,5 минуты за 1,73

«Арсенал»Getty Images

Последний раз «Арсенал» терял очки в матче с «Бёрнли» в 2009 году (1:1), и всегда команды забивали хотя бы один мяч. Как минимум это заставляет думать, что будущий матч не завершится безголевой ничьей. К тому же «канониры» последний раз выдали 0:0 еще в 2018-м, «бордовые» – в январе. Определились – голы будут.

В последнем туре командам ничего не нужно – «Арсенал» не поднимется выше пятого, «Бёрнли» не упадет в зону вылета. По факту, соперники могут провести товарняк, повеселиться, выдать сверхрезультативный матч и навеселе разъехаться по делам.

Обычно такие матчи начинаются без прелюдий – голы железно должны быть в первом тайме. Шансы на то, что мяч влетит в сетку до 30-й минуты – крайне высоки. Этим стоит воспользоваться.

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