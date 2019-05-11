Getty Images

«Почему черные такие быстрые? Медленные сидят в тюрьме». Игрок «Лестера» наказан за твиты из 2013-го

«Почему черные такие быстрые? Медленные сидят в тюрьме». Игрок «Лестера» наказан за твиты из 2013-го
Eurosport

16 ч. назадОбновлено 15 ч. назад

Старые записи стали причиной новых проблем.

Полузащитник «Лестера» Хамза Чудхури оштрафован на пять тысяч фунтов футбольной ассоциацией Англии за агрессивные посты в твиттере из 2013 года.

В одном из твитов он написал: «Почему черные такие быстрые? Потому что медленные сидят в тюрьме».

Говоря о женском футбольном матче, Хамза выпалил: «Это худшая реклама женского футбола, есть быть честным».

Досталось и самоубийцам: «Простите, но мне не жаль людей, которые причиняют вред себе или совершают самоубийство».

Чудхури должен будет также пройти специальный курс, сообщает Daily Mail.

  • Хамза уже принес извинения за эти записи.
  • На его счету восемь матчей в АПЛ-2018/19.

Златан мерзко нырнул в штрафной и словил штраф от MLS

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте