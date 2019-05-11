Полузащитник «Лестера» Хамза Чудхури оштрафован на пять тысяч фунтов футбольной ассоциацией Англии за агрессивные посты в твиттере из 2013 года.

В одном из твитов он написал: «Почему черные такие быстрые? Потому что медленные сидят в тюрьме».

Говоря о женском футбольном матче, Хамза выпалил: «Это худшая реклама женского футбола, есть быть честным».

Досталось и самоубийцам: «Простите, но мне не жаль людей, которые причиняют вред себе или совершают самоубийство».

Чудхури должен будет также пройти специальный курс, сообщает Daily Mail.

Хамза уже принес извинения за эти записи.

На его счету восемь матчей в АПЛ-2018/19.

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