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«Почему черные такие быстрые? Медленные сидят в тюрьме». Игрок «Лестера» наказан за твиты из 2013-го
Старые записи стали причиной новых проблем.
Полузащитник «Лестера» Хамза Чудхури оштрафован на пять тысяч фунтов футбольной ассоциацией Англии за агрессивные посты в твиттере из 2013 года.
В одном из твитов он написал: «Почему черные такие быстрые? Потому что медленные сидят в тюрьме».
Говоря о женском футбольном матче, Хамза выпалил: «Это худшая реклама женского футбола, есть быть честным».
Досталось и самоубийцам: «Простите, но мне не жаль людей, которые причиняют вред себе или совершают самоубийство».
Чудхури должен будет также пройти специальный курс, сообщает Daily Mail.
- Хамза уже принес извинения за эти записи.
- На его счету восемь матчей в АПЛ-2018/19.
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