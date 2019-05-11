«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе полузащитника Андера Эрреры по окончании срока действующего контракта – в конце июня 2019 года.

«Я – «красный», это в моем сердце. Я понял это с первой же игры здесь, с того момента, когда начал носить эту футболку. Клуб с тысячами болельщиков, который помнит и уважает всех игроков. Это было особое чувство, когда фанаты скандировали мое имя, чувство принадлежности к истории клуба. Спасибо за эти пять прекрасных лет», – сказал Эррера.

Эррера перешел в «МЮ» из «Атлетика» в 2014 году за 36 миллионов евро.

С манкунианцами он выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Эррера подпишет пятилетнее соглашение с «ПСЖ».

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