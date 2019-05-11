Салах выиграл пари у Морено и заставил его отжиматься

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах показал крутой скилл на тренировке мерсисайдцев.

Защитник «красных» Альберто Морено поспорил с Салахом, что тот не собьет конус с сетки. Египтянин с первой же попытки выполнил условия пари – Морено пришлось отжиматься 20 раз.

Салах восстанавливается после травмы, полученной в матче с «Ньюкаслом». Он должен сыграть в последнем матче АПЛ и финале ЛЧ.

На счету Салаха 22 мяча в чемпионате Англии-2018/19. Он лучший бомбардир лиги.

АПЛ огласила кандидатов на лучшего игрока сезона: там есть Агуэро, Салах, Стерлинг и Ван Дейк

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