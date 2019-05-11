Салах выиграл пари у Морено и заставил его отжиматься
Вот это техника.
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах показал крутой скилл на тренировке мерсисайдцев.
Защитник «красных» Альберто Морено поспорил с Салахом, что тот не собьет конус с сетки. Египтянин с первой же попытки выполнил условия пари – Морено пришлось отжиматься 20 раз.
- Салах восстанавливается после травмы, полученной в матче с «Ньюкаслом». Он должен сыграть в последнем матче АПЛ и финале ЛЧ.
- На счету Салаха 22 мяча в чемпионате Англии-2018/19. Он лучший бомбардир лиги.
АПЛ огласила кандидатов на лучшего игрока сезона: там есть Агуэро, Салах, Стерлинг и Ван Дейк
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте