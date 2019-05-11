Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку приобрел четырехэтажный особняк в Олтрингеме (графство Большой Манчестер, Англия).

Как отмечает The Sun, новое жилье Лукаку находится в восьми километрах от тренировочной базы «Ман Юнайтед». Игрок потратил на особняк около трех миллионов фунтов (3,4 млн евро).

В доме, где теперь будет жить бельгиец, есть джакузи, комната для настольного тенниса, кинотеатр, тренажерный зал, бар, баня и студия звукописи. У Лукаку имеется и собственный повар из Парижа.

В чемпионате Англии-2018/19 Ромелу забил 12 мячей в 32 матчах.

«МЮ» располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.

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