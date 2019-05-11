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The Sun: Лукаку купил 4-этажный особняк с кинотеатром, баней и студией звукозаписи
Бельгиец провел не самый выдающийся сезон, но поднакопил на новое жилище.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку приобрел четырехэтажный особняк в Олтрингеме (графство Большой Манчестер, Англия).
Как отмечает The Sun, новое жилье Лукаку находится в восьми километрах от тренировочной базы «Ман Юнайтед». Игрок потратил на особняк около трех миллионов фунтов (3,4 млн евро).
В доме, где теперь будет жить бельгиец, есть джакузи, комната для настольного тенниса, кинотеатр, тренажерный зал, бар, баня и студия звукописи. У Лукаку имеется и собственный повар из Парижа.
- В чемпионате Англии-2018/19 Ромелу забил 12 мячей в 32 матчах.
- «МЮ» располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.
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