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The Sun: Лукаку купил 4-этажный особняк с кинотеатром, баней и студией звукозаписи

The Sun: Лукаку купил 4-этажный особняк с кинотеатром, баней и студией звукозаписи
Eurosport

10 ч. назад

Бельгиец провел не самый выдающийся сезон, но поднакопил на новое жилище.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку приобрел четырехэтажный особняк в Олтрингеме (графство Большой Манчестер, Англия).

Как отмечает The Sun, новое жилье Лукаку находится в восьми километрах от тренировочной базы «Ман Юнайтед». Игрок потратил на особняк около трех миллионов фунтов (3,4 млн евро).

В доме, где теперь будет жить бельгиец, есть джакузи, комната для настольного тенниса, кинотеатр, тренажерный зал, бар, баня и студия звукописи. У Лукаку имеется и собственный повар из Парижа.

  • В чемпионате Англии-2018/19 Ромелу забил 12 мячей в 32 матчах.
  • «МЮ» располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.

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