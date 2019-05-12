В 2010-м «Ливерпуль» оказался на грани банкротства: владельцы-мошенники Хикс и Джиллетт повесили на клуб долг в 400 миллионов евро, команду заполонили посредственности, результаты резко ухудшились. Даже стамбульский герой Бенитес не помог «красным» и уехал на континент. Великий клуб с историей и амбициями плелся в середине таблицы под руководством Роя Ходжсона. Старикан идеально подошел «Фулхэму» и «Кристал Пэлас», но не потянул перестройку «Ливерпуля» в жесточайшем кризисе.

Многолетними финансовыми страданиями «красные» заслужили немного удачи: клуб купила инвестиционная группа New England Sports Ventures. У компании под руководством бизнесменов Джона Генри и Тома Вернера был опыт работы с большими командами: с 2002-го под их контролем находился бейсбольный «Ред Сокс». Сказка продолжилась, когда бесполезного Ходжсона уволили в начале 2011-го и заменили на Кенни Далглиша – идола «Энфилда», пропитанного духом и наследием «скаузеров».

Уставшего и травматичного Торреса за рекордные деньги спихнули в «Челси», а вместо него атаку усилили Кэрроллом и Суаресом. Фанатов «Ливерпуля» распирало от нового старта, который наконец получил клуб с тренером-легендой и двумя лидерами в нападении: мощным британцем и ловким уругвайцем с опытом уничтожения защитников Эредивизи.

Луис Суарес, «Ливерпуль»Getty Images

Дальше что-то пошло не так. Результаты и игра не улучшились, Кэрролл травмировался и играл так плохо, что даже трансфер Фернандо в «Челси» не казался провалом. Далглиш получил бесконечное доверие фанатов и поддержку руководства, но допустил несколько ошибок, которые смазали впечатление от красивого камбэка. Летом 2011-го Король Кенни заменил одних середняков другими (вместо Кончески, Поульсена и Н’Гога пришли Адам, Даунинг и Беллами), а осенью и зимой ввязался в расистский скандал с участием Суареса.

С одной стороны, Далглишу безумно не повезло: лучшего игрока дисквалифицировали на восемь матчей в сезоне, определявшем будущее команды Кенни. С другой, шотландец неправильно отреагировал на ситуацию – развязал войну с «МЮ» и отвлек игроков от футбола участием в странной акции в поддержку Луиса, которого уже признала виновным ФА. «Красные» так и не справились с давлением, пострадал имидж команды, и сезон закончился даже хуже, чем предыдущий: с шестого места «Ливерпуль» опустился на восьмое.

Генри и Вернер решили, что действующая модель управления с автократией тренера не работает. Боссы организовали трансферный комитет, которому поручили разрабатывать стратегию команды и заниматься селекцией. Далглиш покинул команду, но британизация продолжилась – из «Суонси» пришел свежий Брендан Роджерс. Североирландец согласился на участие совета в трансферах, но вскоре пожалел: беспорядок в «Ливерпуле» продолжился. Успехи нового коуча на рынке (подписания Коутиньо, Старриджа, Милнера, Лалланы) не давали нужного результата из-за бестолковых покупок, которые продвигали люди в кабинетах. Пришли и ушли Балотелли, Ламберт, Сако – Роджерс не видел их в команде.

Марио Балотелли и Брендан Роджерс Eurosport

Несмотря на неразбериху в клубе, «Ливерпуль» выдал лучший сезон за 10 лет и сразился с «Сити» за титул-2013/14. Прогресс «красных» определила сумасшедшая тройка атаки: Роджерс добавил к Суаресу и Старриджу энергичного тинейджера Стерлинга. Но эмоциональный подъем не принес трофей, а разочарование от упущенного чемпионства напомнило, что у «красных» все еще слишком слабый состав. Они прыгнули выше головы и вряд ли повторили бы перфоманс без серьезных изменений.

Спустя пять лет «Ливерпуль» полностью преобразился. Опыт обидных поражений и неоправданных трат помог владельцам. Они расширили полномочия аналитика Майкла Эдвардса и сделали его спортивным директором, отказались от бессмысленной гонки за британцами и пригласили Клоппа, который идеально подошел команде по философии и менталитету. Взаимодействие между коучем и трансферным комитетом наладилось.

«Красные» постепенно переформировали состав и избавились от пассажиров – перестройка напрашивалась с 2010-го, но растянулась на восемь лет. Успехи «Ливерпуля» при Роджерсе определяли индивидуальные скиллы: результативность Суареса, скорость Стерлинга, техника Коутиньо. Реструктуризация клуба и подбор правильного тренера сделали «Ливерпуль» командой без слабых мест. Многомиллионные инвестиции больше не смущали владельцев, потому что обеспечивали результат: трансферы Ван Дейка и Алиссона стали последними элементами пазла и привели «скаузеров» к двум подряд финалам ЛЧ.

Пока «Ливерпуль» борется за чемпионство в своем лучшем сезоне АПЛ, его заклятый соперник «Манчестер Юнайтед» топчется вокруг шестого места. Ситуация «красных дьяволов» напоминает затяжной кризис, в котором почти на 10 лет увязли «скаузеры». В «Юнайтед» плохо все: руководство регулярно ошибается с тренером, дорогие трансферы не оправдываются, а высокие ожидания создают токсичную атмосферу.

Преображение «Ливерпуля» – готовый гайд для «МЮ», как наконец вернуться на вершину. Клуб слишком одержим наследием и пафосом от прошлых достижений – они затмевают реальность, хотя ситуация требует максимально прагматичного подхода. «Юнайтед» назначил Сульшера, как «Ливерпуль» Далглиша. Это сняло напряжение на несколько месяцев: игроки взбодрились после мрачного Моуринью, а фанаты ностальгировали по 1990-м, но потом вспышка угасла, и магия Уле-Гуннара испарилась.

«Нам нужно чудо, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне, мы намного позади остальных», – потускневший норвежец на последней предматчевой пресс-конференции сезона произнес почти те же слова, за которые болельщики возненавидели его предшественников. Сульшер уже осознал масштаб разрухи: Ван Гал и Моуринью не избавились от посредственных британцев (Смоллинга, Джонса, Янга), разовые вспышки (спасение против «ПСЖ») случайны и лишь расслабляют игроков, а руководство неправильно расставляет приоритеты.

В клубе нет профессионального спортивного директора, обязанности которого исполняет рекламщик Эд Вудворд. На должность профильного управленца «МЮ» просматривает неопытных легенд клуба Фердинанда и Флетчера, будто опыт выступлений в команде гарантирует успех в кабинете. Чтобы спасти «Юнайтед», Сульшеру нужно навязать боссам новую модель управления и полностью изменить клуб.

Во-первых, Уле-Гуннару, у которого нет опыта работы с топами, пригодится помощь опытного советника – реального спеца, а не бывшего одноклубника. Во-вторых, «МЮ» нужно четкое представление о стиле игры, которое определит трансферную политику. Подбирать игроков нужно под модель тренера, а не из-за имиджа или национальности. В последние годы «Юнайтед» потерял баланс: вбухал рекордные 105 миллионов евро в противоречивого Погба, пока в защите зависли Рохо и Дармиан.

Еще одной проблемой может оказаться сам Сульшер – его приглашение стало для «Юнайтед» идеологическим успехом и напомнило о победных традициях, но реальный уровень Уле-Гуннара пока непонятен. В конце сезона его команда играет еще слабее, чем «МЮ» Моуринью осенью (у Сульшера всего две победы в 11 последних матчах), и если ситуация не изменится, с норвежским ассасином случится то же, что с Далглишем.

«Ливерпуль» изменился, потому что в клубе у каждого появилась роль: бюрократический хаос не разлагает проект изнутри. Правда, «МЮ» сложнее привести дела в порядок. Если владельцы «красных» после провала с Кэрроллом включили режим экономии и искали правильный путь и логику, то в «Юнайтед» до сих пор не осознали ошибок и сажают на огромную зарплату игроков среднего уровня.

Алексис Санчес и Уле-Гуннар СульшерGetty Images

Рохо, Джонс, Янг и Шоу зарабатывают на уровне звезд «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» (90-140 тысяч евро в неделю), Марсьяль, Алексис и Погба – намного больше. При таком раскладе игрокам нет смысла уходить из «МЮ» – им даже не нужно стараться, клуб и так обеспечил их богатством и роскошью. В обмен на это миллионеры готовы унижаться на поле раз или два в неделю. Конечно, топам необходима ротация, но даже Шачири и Старридж – нищие по сравнению с запасными «Юнайтед».

Летом 2014-го Вудворд хвастливо бросил: «Мы способны на рынке на то, что не под силу никому». Сейчас эту фразу вспоминают только в контексте издевательств над «МЮ». Какой толк в ощущении величия, если не можешь обыграть «Хаддерсфилд»? «Ливерпулю» пошло на пользу желание экономить – Клопп и его люди тратят деньги рационально. Сотни миллионов, которые «МЮ» зарабатывает на рекламе, только портят клуб.

Восемь лет назад «Ливерпуль» катился в пропасть, а его главный враг стал чемпионом Англии. Фанаты «Юнайтед» могут саркастически напоминать о трофеях Клоппа, но «красные» на равных бьются с мощнейшим «Сити» в уникальной чемпионской гонке и второй год подряд зарубятся за главный европейский кубок. Вряд ли нынешний «МЮ», вернувшийся в Лигу Европы, откажется от такого прогресса.

Единственный способ прервать падение – построить современную и упорядоченную организацию с качественными сотрудниками. Вместо этого боссы 20-кратного чемпиона Англии закидывают контрактами переоцененных игроков и зовут в руководство ветеранов, чтобы разжалобить недовольных болельщиков.

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