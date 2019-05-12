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«Он строг и сосредоточен». Гвардиола запретил персоналу «Сити» следить за матчем «Ливерпуля»

«Он строг и сосредоточен». Гвардиола запретил персоналу «Сити» следить за матчем «Ливерпуля»
Eurosport

20 ч. назад

Игроки сосредоточатся на собственном матче.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола запретит персоналу команды наблюдать за параллельным матчем «Ливерпуля» в последнем туре английской Премьер-лиги.

«Пеп выразился ясно. Он не хочет знать, как дела у «Ливерпуля». Он хочет, чтобы все сконцентрировались на своем выступлении и выиграли матч. Он был очень строг и заявил: «Мы не будем о них говорить». Он очень уважает «Ливерпуль», но судьба титула зависит от «Сити».

Если каждый выполнит свою работу, то результат «Ливерпуля» будет неважен. Он очень сосредоточен и ожидает того же от всех своих игроков и сотрудников. Никто не будет проверять мобильные телефоны, чтобы узнать счет», – сообщает Daily Mail.

  • 12 мая «Сити» сыграет в гостях с «Брайтоном», «Ливерпуль» на «Энфилде» будет противостоять «Вулверхэмптону».
  • Все матчи последнего тура АПЛ начнутся в 17:00 мск.
  • «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.

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