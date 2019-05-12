Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола запретит персоналу команды наблюдать за параллельным матчем «Ливерпуля» в последнем туре английской Премьер-лиги.

«Пеп выразился ясно. Он не хочет знать, как дела у «Ливерпуля». Он хочет, чтобы все сконцентрировались на своем выступлении и выиграли матч. Он был очень строг и заявил: «Мы не будем о них говорить». Он очень уважает «Ливерпуль», но судьба титула зависит от «Сити».

Если каждый выполнит свою работу, то результат «Ливерпуля» будет неважен. Он очень сосредоточен и ожидает того же от всех своих игроков и сотрудников. Никто не будет проверять мобильные телефоны, чтобы узнать счет», – сообщает Daily Mail.

12 мая «Сити» сыграет в гостях с «Брайтоном», «Ливерпуль» на «Энфилде» будет противостоять «Вулверхэмптону».

Все матчи последнего тура АПЛ начнутся в 17:00 мск.

«Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.

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