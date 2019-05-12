Сейчас Юрген Клопп – открытие и главная звезда сезона. Многие мечтают стать похожим на немецкого тренера, но это дано не каждому. Сильно повезло Нику Уилкинсону – обычному дядьке из английского города Фархэм.

Впервые о сходстве с Клоппом Ник узнал пять лет назад, когда работал курьером, а коуч пыхтел в «Боруссии». Позже еще несколько клиентов отметили, что мужчина похож на харизматичного тренера из Германии. Англичанин подыграл и надел тренировочный костюм «Ливерпуля» – лже-Клоппа стали узнавать на улице и просить о фото.

«Каждый день люди подходят ко мне и хотят селфи. Я всегда улыбаюсь и соглашаюсь. Если бы мне давали по фунту за каждое совместное фото, я бы уже бросил работу и стал миллионером», – радуется неожиданной славе Уилкинсон.

Сейчас 51-летний дядя на досуге работает барменом и ловит кайф от внимания фанатов. «Каждую субботу я иду в бар и прикалываюсь с посетителями. Они просят пиво и говорят: «Мне как всегда, Юрген», – улыбается Ник.

Сделать образ оказалось не так дорого: футболка стоила Нику 15 евро, очки – 116 евро. Он настолько вжился в роль, что почти не снимает форму Клоппа, а еще собирается учить немецкий – для большей схожести с тренером «Ливерпуля».

Конечно же, Уилкинсон мечтает о совместном кадре с настоящим Клоппом.

«Было бы круто, когда-нибудь встретится с Юргеном. Но он немного выше меня, а его борода темнее. Разница сразу бы стала заметной. Но я мечтаю приехать на базу «Ливерпуля» и встретиться с ним», – сказал Ник.

Уилкинсону ничего не потребовалось делать – он просто круто похож на Юргена. Многим пришлось перевоплощаться, чтобы смахивать на кумира. Например, комику Матце Кнопу. Мужчина оделся и загримировался под Клоппа и прогулялся по Ливерпулю. Фанаты с удовольствием получили селфи и обещание, что титул не уплывет с «Энфилда».

А еще у него очень много видео с пародией на Юргена. Актер нашел свою роль и встретился с оригиналом.

Как в «Ливерпуле» не сразу заметили, что у них почти два Клоппа? На одном из матчей фитнес-тренер Андреас Корнмайер нацепил очки, встал за Юргеном и сломал всем мозг.

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