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АПЛ назвала Ван Дейка лучшим игроком сезона

АПЛ назвала Ван Дейка лучшим игроком сезона
Eurosport

14 ч. назад

В борьбе с такими же крутыми топами.

Английская Премьер-лига огласила итоги голосования на лучшего игрока сезона-2018/19.

В опросе болельщиков, капитанов команд и футбольных экспертов победил 27-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Голландец опередил одноклубников Садио Мане и Мохамеда Салаха, а также Эдена Азара из «Челси» и игроков «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, Бернарду Силву и Рахима Стерлинга.

  • Ранее Ван Дейка назвали игроком сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.
  • Чемпионская гонка в Англии закончится сегодня – за тур до конца «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.

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