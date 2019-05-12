«Манчестер Сити» победил «Брайтон» в заключительном туре Премьер-лиги со счетом 4:1 и впервые в истории защитил титул чемпиона Англии.

На 27-й минуте «Сити» пропустили после удара Гленна Мюррея, но отыгрались в течение минуты – отличился Серхио Агуэро. Спустя 10 минут Эмерик Лапорт забил золотой мяч.

Во втором тайме болельщиков в ожидании чемпионской церемонии развлекли Рияд Марез (63-я минута) и Илкай Гюндоган (72).

«Сити» набрал 98 очков, на 1 балл опередил «Ливерпуль» и второй год подряд стал чемпионом Премьер-лиги.

Прежде «Сити» становился чемпионом в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14 и 2017/18.

«Горожане» имеют шансы на домашний требл. Они выиграли Кубок английской Лиги, а 18 мая сыграют с «Уотфордом» в финале Кубка Англии.

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