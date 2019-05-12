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Дубль Мане, который принес победу и 97 очков, но не чемпионство в Англии

Дубль Мане, который принес победу и 97 очков, но не чемпионство в Англии
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Теперь «красных» ждет финал ЛЧ.

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 в последнем туре чемпионата Англии сезона-2018/19.

Уже на 17-й минуте Садио Мане замкнул прострел с правого фланга.

А на 81-й минуте он же оформил дубль после кросса Александер-Арнолда.

  • «Ливерпуль» набрал рекордные для себя 97 очков, но так и не стал чемпионом. В параллельном матче «Сити» разгромил «Брайтон» со счетом 4:1 и выиграл АПЛ.
  • «Красные» не были чемпионами с сезона-1989/90. Тогда Премьер-лига еще не была создана.
  • 1 июня «Ливерпуль» сразится в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Клопп должен пожертвовать АПЛ ради Лиги чемпионов. Без трофея сезон будет жутким

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