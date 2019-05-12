Дубль Мане, который принес победу и 97 очков, но не чемпионство в Англии
Теперь «красных» ждет финал ЛЧ.
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 в последнем туре чемпионата Англии сезона-2018/19.
Уже на 17-й минуте Садио Мане замкнул прострел с правого фланга.
А на 81-й минуте он же оформил дубль после кросса Александер-Арнолда.
- «Ливерпуль» набрал рекордные для себя 97 очков, но так и не стал чемпионом. В параллельном матче «Сити» разгромил «Брайтон» со счетом 4:1 и выиграл АПЛ.
- «Красные» не были чемпионами с сезона-1989/90. Тогда Премьер-лига еще не была создана.
- 1 июня «Ливерпуль» сразится в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
Клопп должен пожертвовать АПЛ ради Лиги чемпионов. Без трофея сезон будет жутким
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