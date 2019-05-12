«Манчестер Сити» оформил чемпионство в АПЛ в матче с Брайтоном».

Но в первом тайме все было не так просто. На 27-й минуте счет после углового открыл игрок хозяев Гленн Мюррей.

Правда, уже через 20 секунд статус-кво восстановил Серхио Агуэро.

Чемпионский гол забил Эмерик Лапорт на 38-й минуте, замкнув подачу с углового.

Во втором тайме сначала Рияд Марез на 63-й минуте красивым ударом упрочил лидерство «Сити».

Довершил разгром через девять минут Илкай Гюндоган со штрафного еще одним классным страйком.

«Сити» впервые стал чемпионом Англии два раза подряд.

В случае победы в Кубке Англии «горожане» сделают внутрианглийский требл.

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