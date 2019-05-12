Золотой гол Лапорта, шедевры Мареза и Гюндогана в чемпионском матче «Сити»
Пеп стал двукратным чемпионом Англии.
«Манчестер Сити» оформил чемпионство в АПЛ в матче с Брайтоном».
Но в первом тайме все было не так просто. На 27-й минуте счет после углового открыл игрок хозяев Гленн Мюррей.
Правда, уже через 20 секунд статус-кво восстановил Серхио Агуэро.
Чемпионский гол забил Эмерик Лапорт на 38-й минуте, замкнув подачу с углового.
Во втором тайме сначала Рияд Марез на 63-й минуте красивым ударом упрочил лидерство «Сити».
Довершил разгром через девять минут Илкай Гюндоган со штрафного еще одним классным страйком.
- «Сити» впервые стал чемпионом Англии два раза подряд.
- В случае победы в Кубке Англии «горожане» сделают внутрианглийский требл.
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