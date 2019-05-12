«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии-2018/19 с 97 очками. Это третий лучший результат в истории, которого не хватило бы для чемпионства всего дважды: в сезоне-2017/18 и, к сожалению для «красных», в нынешнем сезоне.

Более того, впервые в истории Премьер-лиги команда, набравшая 90 и больше очков не стала чемпионом.

«Ливерпуль» проиграл всего один матч в АПЛ-2018/19 – будущему чемпиону «Манчестер Сити» (1:2).

1 июня «Ливерпуль» сразится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» не становился чемпионом с 1990 года.

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