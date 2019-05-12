«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» в заключительном туре чемпионата Англии и во второй раз подряд стал победителем Премьер-лиги под руководством Хосепа Гвардиролы.

Пеп стал третьим тренером, который выиграл АПЛ два года подряд. Прежде такое удавалось только Алексу Фергюсону и Жозе Моуринью. Особенный сделал дубль с «Челси» в сезонах-2004/05 и 2005/06, сэр Алекс проворачивал этот финт многократно и даже два раза делал хет-трик (1998/99 – 2000/01 и 2006/07 – 2008/09).

В чемпионские сезоны «Сити» Пепа набирал 100 и 98 очков – это два лучших результата в истории Англии.

«Сити» уже выиграл АПЛ и Кубок английской Лиги, а 18 мая сыграет с «Уотфордом» в финале Кубка Англии.

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