Сейчас в прокате бомбит фильм «Игры разумов» с Мэлом Гибсоном и Шоном Пенном в главных ролях. Лента рассказывает о том, как составлялся Оксфордский словарь английского языка, авторами которого стали гений Джеймс Мюррей и душевно больной убийца Уильям Майнор. После просмотра очередного розыгрыша АПЛ кажется, что похожая связка пишет сценарии для каждого сезона в Англии. Настолько все получается гениально, безумно и очаровательно.

В сезоне-2018/19 лидер менялся 33 раза – это произошло снова даже в последнем туре, когда «Сити» возился с «Брайтоном», а «Ливерпуль» уже вкатил в ворота «Вулверхэмптона». Остросюжетность лучшей рубки за чемпионство в истории АПЛ подчеркивала возможность впервые увидеть чемпионский плей-офф. Это могло произойти в случае влета «Сити» в Брайтоне со счетом 0:4 и ничьей «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона» (4:4). Да, немыслимо, но только если не учитывать, что отдел фантастики давно съехал со второго этажа и расположился в холле главного клубного турнира планеты.

«Манчестер Сити»Getty Images

15 лет назад «Арсенал» выиграл титул без единого поражения, набрал 90 очков и опередил на 11 ближайшего преследователя «Челси». «Ливерпуль» в нынешней гонке выбил 97 баллов, проиграл лишь раз («Сити») и все равно остался без трофея. Чемпионское звание в девятый раз в истории разыгрывалось в последнем туре, но никогда еще лидеры не накатывали на финиш на такой бешеной скорости. Идеальнее мог стать только сиквел рубки 1995 года, когда «Блэкберн» взял чемпионство после поражения в последнем туре благодаря ничьей «Манчестер Юнайтед» в игре с «Вест Хэмом».

Воображение английских сценаристов не знает границ – от падения «Ньюкасла», упустившего перевес в девять очков над МЮ», до кажущегося до сих пор небылицей чемпионства «Лестера» в 2016-м. АПЛ настолько незаурядна, что она давно распространила влияние за пределы небольшого острова – словно в 1990-м давно утратившая мощь Британская империя снова объединилась благодаря лучшему футбольному продукту на планете.

В марте этого года АПЛ подписала новый телевизионный контракт на продажу зарубежных прав на показ топового английского футбола (2019-2022) за 4,7 млрд евро. Это соглашение на 25% лучше предыдущего – оно увеличит экономическую пропасть между топ-клубами и остальными командами, но благотворно скажется на общем уровне лиги благодаря усилившейся конкуренции. Со следующего сезона чемпион может заработать 46,38 млн евро (фиксированная ставка для каждого клуба), плюс еще 26,67 млн за титул.

Пеп Гвардиола и Юрген КлоппGetty Images

Английский футбол направляет и заряжает энергией топовые еврокубковые турниры. В этом сезоне Лига чемпионов необычайно привлекательна благодаря волшебным камбэкам английских команд. И это не только тренд полуфиналов – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» несколько раз в сезоне спасались в конце матчей или проходили дальше по лучшей разнице мячей.

Еще одна шикарная иллюстрация этого очарования, помноженного на всеобщее безумие – полуфинал Кубка Англии-2018/19 между «Вулверхэмптоном» и «Уотфордом». За 11 минут до конца основного времени «шершни» горели 0:2, сравняли счет на 90+4-й минуте и выскочили в финал. Для английских команд – это норма, для зрителей – лучшее и самое продаваемое шоу на земле.

«Ливерпуль» и «Сити» еще не закончили сезон. «Красные» повоюют за Кубок чемпионов, а команда Гвардиолы близка к рекордному треблу – выигрышу всех внутренних турниров в сезоне. Для этого «горожанам» нужно разбить «Уотфорд» в финале Кубка Англии. Это значит, что нас ждет еще много чудес и очередные игры разумов. Боже, храни королеву или английский футбол.

«Брайтон» – «Манчестер Сити» – 1:4

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – 2:0

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