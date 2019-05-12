Чемпионская гонка

Одно из самых крутых противостояний в истории АПЛ да и, чего уж там, всего европейского футбола продержалось до последнего тура. «Сити» вышел на последний матч лидером ценой невероятных усилий: семиочковая фора у «красных» в январе, объективно намного более сложный календарь на концовку чемпионата.

«Сити» перетерпел, как перетерпел и гол «Брайтона» в середине тайма. Не удариться в панику команде Гвардиолы помог Серхио Агуэро, восстановивший равновесие через пару десятков секунд. А дальше гол Лапорта, и «Сити» уже было не остановить.

Параллельно «Ливерпуль» уверенно разбирался с «Вулверхэмптоном», но какой в этом толк, если «Брайтон» так и не сотворил чудо. «Красные» не стали чемпионами, набрав фантастические 97 очков, став первой командой, которая не взяла титул всего с одним поражением в сезоне.

Гвардиола оформил первую защиту титула в истории «Сити» и первую за 10 лет в АПЛ. Новый сезон уже ждешь сильнее, чем какой-нибудь топовый сериал на Netflix.

Кто выступит в Лиге чемпионов?

«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» (???)

На финальном отрезке сезона борьба за ЛЧ в АПЛ сильно напоминала чемпионскую гонку в России последних лет. Претенденты на топ-4 буквально через тур дарили конкурентам шансы, и выйти в Лигу чемпионов можно было просто чуть меньше накуролесив, чем другие.

В итоге перед последним туром «Челси» все-таки обеспечил место в главном турнире Европы, «МЮ» – эти шансы окончательно потерял, и за последний билет в первый класс боролись «Тоттенхэм» и «Арсенал». Обамеянг дублем выполнил часть, зависящую от «Арсенала», но «шпоры» скатали веселую ничейку с «Эвертоном», и в ЛЧ будут именно они.

Маурицио Сарри («Челси»)Getty Images

А финал Лиги Европы превратится для команды Эмери не только в борьбу за трофей, но и в рубку за последний шанс попасть в Лигу чемпионов. В этом случае АПЛ делегирует в главный клубный турнир Европы 5 команд.

Кто выступит в Лиге Европы?

«Арсенал» (???), «МЮ», «Вулверхэмптон» (???), «Уотфорд» (???)

Точно «МЮ». Возможно, «Арсенал», если проиграет в финале Лиги Европы. На еще одну путевку претендует «Вулверхэмптон» и «Уотфорд». «Волки» в более предпочтительном положении, ведь команде Хави Грасии для выхода в еврокубки нужно обыграть в финале Кубка Англии «Сити». Хотя школа «Рубина» прокачивает скиллы и для такого челленджа.

Кто вылетел?

Тройка обреченных окончательно оформилась в 37-м туре, хотя определилась гораздо раньше. Симпатичный «Хаддерсфилд» откровенно не потянул уровень лучшей лиги мира, всего на пять очков набрав больше антирекорда «Дерби Каунти». «Фулхэм» неплохо закупился летом, но начало сезона не задалось, а тренерская чехарда убила шансы на спасение. Ребята, если вас не может спасти даже Клаудио Раньери – это без шансов.

Клаудио РаньериGetty Images

До последнего боролся «Кардифф», но график последних 12-ти матчей в АПЛ (3 поражения, дальше победа и по новой) – не то, чем можно вытащить себя за волосы из зоны вылета. Зато красиво хлопнули дверью, обыграв «МЮ» в последнем матче.

Кто поднимется в АПЛ?

Точно в новом сезоне мы увидим «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед». «Канареек» в элитном дивизионе не видели три года, «клинков» – 13 лет.

За оставшуюся путевку уже начался плей-офф между четыремя командами. «Астон Вилла» в первом матче обыграла «Вест Бромвич» – 2:1, а «Лидс» с Марсело Бьелсой в главной роли на выезде обыграл «Дерби» – 1:0.

Финал плей-офф по традиции пройдет на «Уэмбли» 27 мая.

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