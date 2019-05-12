«Манчестер Сити» весело отпраздновал чемпионство в Англии после победы на «Брайтоном» в заключительном туре АПЛ-2018/19 – 4:1.

Веселье началось одновременно с финальным свистком, когда запасные и тренерский штаб «Сити» выбежал на поле.

«Эй, Марез, у нас обоих теперь по два титула!»

Вот и раскладка чемпионской гонки по турам.

Шампанское в руках чемпионов.

Ну и самый главный момент – Кубок в руках Венсана Компани.

На этот раз Александр Зинченко не уронил кубок.

А после – празднование в раздевалке, куда пришел главный болельщик «Сити», солист Oasis Ноэл Галлахер.

«Сити» взял шестой титул чемпиона Англии и впервые защитил титул.

«Горожане» опередили «Ливерпуль» на одно очко.

«Сити» и «Ливерпуль» подняли футбол на неземной уровень. Благодаря АПЛ прогрессируют другие турниры

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