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Зинченко не уронил кубок, а Галлахер пел в раздевалке. Как «Сити» отметил чемпионство
Заслуженая победа после изнуряющей гонки с «Ливерпулем».
«Манчестер Сити» весело отпраздновал чемпионство в Англии после победы на «Брайтоном» в заключительном туре АПЛ-2018/19 – 4:1.
Веселье началось одновременно с финальным свистком, когда запасные и тренерский штаб «Сити» выбежал на поле.
«Эй, Марез, у нас обоих теперь по два титула!»
Вот и раскладка чемпионской гонки по турам.
Шампанское в руках чемпионов.
Ну и самый главный момент – Кубок в руках Венсана Компани.
На этот раз Александр Зинченко не уронил кубок.
А после – празднование в раздевалке, куда пришел главный болельщик «Сити», солист Oasis Ноэл Галлахер.
- «Сити» взял шестой титул чемпиона Англии и впервые защитил титул.
- «Горожане» опередили «Ливерпуль» на одно очко.
«Сити» и «Ливерпуль» подняли футбол на неземной уровень. Благодаря АПЛ прогрессируют другие турниры
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