Гвардиола – царь регулярного сезона. Он уделал невероятные версии «Реала», «Боруссии» и «Ливерпуля»

В прошлом году «Ман Сити» установил рекорд по очкам и голам в Премьер-лиге, но Пеп Гвардиола еще в августе подчеркнул: его цель на новый сезон – снова победить в АПЛ. Несмотря на очередной провал в Европе, испанец специально отдал приоритет внутреннему чемпионату.

«АПЛ остается для нас главной задачей. Да, мы хотим выиграть Суперкубок, Кубок Лиги, Кубок Англии и продвинуться как можно дальше в ЛЧ, но именно Премьер-лига лучше всего отражает твой истинный уровень. Его можно измерить только на дистанции сезона», – объяснил Пеп.

Тезис Гвардиолы стыкуется с его поведением. В Лиге чемпионов он принимает крайне непопулярные решения: позволяет игрокам самим выбрать схему (ответный матч «Баварии» с «Реалом» в 2014-м), выставляет неотработанный состав (первый матч «Сити» в 2018-м) и оставляет на лавке креативных лидеров (первый матч «Сити» с «Тоттенхэмом» в этом розыгрыше). Для регулярного сезона Пеп закладывает базу, от которой почти не отходит на дистанции.

«Мы не меняли наш стиль, не отходили от наших принципов. Мы просто лучше их понимаем, игроки быстрее реагируют на смену позиций соперников и партнеров. Мы делаем примерно те же вещи, что и в прошлом году, только воспроизводим их каждые три дня», – отметил Гвардиола перед матчем с «Брайтоном».

Принципы позиционного футбола, о которых рассказывал Пеп, игроки уже заучили на невероятном уровне. Еще больше впечатляет стабильность и безжалостность, с которыми команды Гвардиолы реализуют эти принципы. Благодаря этой черте Пеп побеждал в восьми регулярных чемпионатах из десяти (по три раза в Ла Лиге и Бундеслиге, дважды в АПЛ). Три из них наиболее показательны.

Хосеп Гвардиола и его «Барселона» в сезоне-2009/10Getty Images

В сезоне-2009/10 его «Барселона» обошла «Реал» на три очка. Достижение само по себе не выдающееся, но только если не учитывать силу того «Мадрида» и давление, которое пришлось вытерпеть каталонцам. Команда Мануэля Пеллегрини набрала 96 очков – этого результата «сливочным» хватило бы, чтобы выиграть все предыдущие розыгрыши Ла Лиги в 21-м веке. Всего в этом столетии только четыре клуба набрали столько же, либо еще больше очков в Примере.

«По ходу того сезона мы много раз проговаривали, что у нас нет права на ошибку. «Мадрид» не терял очки и даже не собирался. Не забывайте, что они набрали 96 очков, но могли еще больше, если бы не ничья в последнем туре. Тогда они расслабились, узнав, что мы побеждаем в параллельной игре. Они просто смирились с тем, что титул уже не выиграть», – вспоминал Пеп.

Хосеп Гвардиола и Томас Тухель, октябрь 2015 годаGetty Images

Менее фактурная история была у Гвардиолы в «Баварии». В сезоне-2015/16 Пеп столкнулись с неожиданно сильной «Боруссией». Дортмундцы были настолько круты, что даже Гвардиола называл их одной из лучших команд Европы, а их тренера Томаса Тухеля «топ-топ-топ тренером».

Несмотря на отставание в десять очков, «Дортмунд» действительно выдал шедевральный сезон и рассыпался лишь в концовке. «Боруссия» закончила кампанию с 78 очками – это рекорд для команд, прибегавших к финишу на втором месте в Германии, и всего на три очка меньше, чем было у чемпионской «Боруссии» в 2012 году. Более того, 78 очков дортмундцам было бы достаточно, чтобы стать чемпионами в 47 розыгрышах Бундеслиги из 56.

Постоянный пресс «Боруссии» заставил Пепа вновь сделать максимум. «Бавария» набрала 88 очков – сразу на девять больше, чем за год до этого. Гвардиола настолько проникся работой Тухеля, что сначала порекомендовал «Баварии» назначить Томаса на его место, а потом отправил хорошие отзывы о коллеге боссам «ПСЖ».

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп во время матча «Манчестер Сити» – Ливерпуль»Getty Images

Борьба «Сити» с «Ливерпулем» в этом сезоне – третий случай, когда команда Пепа выжимала все, чтобы выиграть титул. Мощь «красных» иллюстрирует апрельская пресс-конференция коуча. Когда журналисты поинтересовались, кого он считает самыми сильными соперниками в своей тренерской карьере, он назвал «Барселону» с троицей Месси, Неймар, Суарес и «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

«У этой команды есть все – хорошая тактика, стабильность в защите, высокий прессинг, шикарные контратаки. Раньше у них были проблемы с игрой первым номером, но даже здесь они сильно прибавили. Вот почему они так близки к нам», – уверял Пеп.

Воскресный инсайд от The Times лишь дополняет картину. Гвардиола настолько высоко котирует эту версию «Ливерпуля», что еще в начале весны посоветовал команде не ждать поражений от «красных» и надеяться только на себя. Неназванный игрок лишь убедился в правоте коуча: когда друзья звонили и рассказывали ему, что «Ливерпуль», наконец, близок к потере очков, он все-таки включал телевизор, но каждый раз натыкался на решающий гол мерсисайдцев и лишь расстраивался.

Победа над «Вулверхэмптоном» позволила «Ливерпулю» завершить сезон с 97 очками – столько не набирала ни одна чемпионская команда сэра Алекса Фергюсона. Более того, это рекорд для второго места за всю историю ведущих европейских лиг. В истории АПЛ больше набирали только две команды – и оба раза это был чемпионский «Сити» Гвардиолы.

Чтобы обойти такой «Ливерпуль», потребовалась стабильность уже галактического масштаба. «Горожане» выдали серию из 14 побед подряд – это достижение покорилось только одному клубу (естественно, прошлогоднему «Сити»). За весь второй круг команда Пепа потеряла только три очка.

«В прошлом сезоне мы установили невероятные стандарты, но «Ливерпуль» помог нам их поддержать. Они постоянно нас подталкивали. Только вдумайтесь: мы взяли титул, когда нужно было выиграть 14 матчей подряд. Мы понимали, что не можем терять ни очка», – сиял Пеп после победы над «Брайтоном».

Благодаря шикарному «Ливерпулю» «Сити» пришлось воспроизвести тот же уровень, что и в прошлом сезоне. Команда показала практически идентичные результаты не только по очкам (98 против 100), но и в продвинутых метриках, которые учитывают исключительно качество игры. Такая стабильность – уже невероятное достижение, титул в таких условиях – космически приятный бонус.

xG xGA xPTS 2017/18 91,43 24,51 91,09 2018/19 93,72 25,73 90,64

xG – ожидаемые голы, xGA – ожидаемые пропущенные голы, xPTS – ожидаемые очки

В свое время легендарный тренер «Ливерпуля» Билл Шенкли сказал: «Если ты первый — ты первый. Если ты второй, то ты уже никто». Фраза воплощает в себе категоричность современных медиа, но к этому «Ливерпулю» не имеет никакого отношения. «Красные» были прекрасны, но им не повезло лишь в одном: «Сити» тренирует человек, который даже самых таких сильных конкурентов делает всего лишь вторыми.

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