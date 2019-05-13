Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре опроверг слова своего агента Дмитрия Селюка о завершении карьеры.

«Было много путаницы о моем будущем в последнее время. Хочу прояснить: я люблю футбол и готов играть в течение нескольких лет. Да, я начинаю готовиться к тренерской работе, но это не то, о чем я думаю сейчас.

Я готов принять новые футбольные вызовы. Как только придет время, я объявлю о своем уходе официально и лично», – написал Туре в твиттере.

В составе «Ман Сити» Туре выиграл 3 Премьер-лиги, 3 Кубка английской Лиги, один Кубок Англии и один Суперкубок Англии.

В Манчестер ивуарийский игрок переехал из «Барселоны» в 2010 году, где он выиграл восемь трофеев, включая Лигу чемпионов.

Туре завершил карьеру и станет тренером. Уже есть предложения из России

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