Финишировавший в АПЛ вторым «Ливерпуль» заработал за сезон-2018/19 больше призовых, чем ставший чемпионом «Манчестер Сити».

Заработок «Ливерпуля» составляет 173 миллиона евро: в эту цифру входит показ телетрансляций (38,8 миллиона евро), второе место (42,5) и сумма, выплаченная каждой команде (92 миллиона евро). По показу матчей на тв «красные» стали лидерами.

«Манчестер Сити» заработал 171,7 миллиона евро, на третьем месте – «Челси» (165,9).

«Сити» выиграл чемпионат Англии с перевесом в одно очко над «Ливерпулем».

На третьем месте финишировал лондонский «Челси».

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