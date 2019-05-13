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«Ливерпуль» заработал в АПЛ 173 млн евро призовых и обошел «Манчестер Сити»
Чемпионство – не главное.
Финишировавший в АПЛ вторым «Ливерпуль» заработал за сезон-2018/19 больше призовых, чем ставший чемпионом «Манчестер Сити».
Заработок «Ливерпуля» составляет 173 миллиона евро: в эту цифру входит показ телетрансляций (38,8 миллиона евро), второе место (42,5) и сумма, выплаченная каждой команде (92 миллиона евро). По показу матчей на тв «красные» стали лидерами.
«Манчестер Сити» заработал 171,7 миллиона евро, на третьем месте – «Челси» (165,9).
- «Сити» выиграл чемпионат Англии с перевесом в одно очко над «Ливерпулем».
- На третьем месте финишировал лондонский «Челси».
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