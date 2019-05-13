Четвертый бомбардир АПЛ (21 мяч) и новоиспеченный чемпион Англии Серхио Агуэро незадолго до победы в турнире снялся в клипе аргентинской певицы Тини – Мартины Штоссель.

22-летнюю девушку и 30-летнего футболиста, возможно, связывают романтические отношения. И это неудивительно: красавчик Агуэро – один из лучших футболистов планеты, Тини – актриса, певица и танцовщица с невероятной улыбкой и телом.

Ролик на песню Greeicy за 11 дней набрал на YouTube более 12 млн просмотров.

Агуэро был женат на дочери Диего Марадоны Джаннине, но в 2012-м пара разорвала отношения.

Серхио выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года.

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