Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Пока что единственным реальным претендентом на бразильца является «Челси», который хочет им заменить Эдена Азара, мечтающего перейти в «Реал». Правда, трансфер будет осуществлен, только если лондонцам удастся отменить трансферный бан от ФИФА, сообщает Cadena SER.

«Барселона» заплатила в январе 2018 года за Коутиньо 160 млн евро.

В Примере-2018/19 Филиппе забил пять мячей и сделал два ассиста.

Каталонская газета поставила Коутиньо и Ракитичу оценки 0 за матч с «Ливерпулем»

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