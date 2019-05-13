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Cadena SER: «Челси» хочет заменить Азара на Коутиньо, если избежит трансферного бана
В «Барселоне» не держатся за дорогого бразильца.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в английскую Премьер-лигу.
Пока что единственным реальным претендентом на бразильца является «Челси», который хочет им заменить Эдена Азара, мечтающего перейти в «Реал». Правда, трансфер будет осуществлен, только если лондонцам удастся отменить трансферный бан от ФИФА, сообщает Cadena SER.
- «Барселона» заплатила в январе 2018 года за Коутиньо 160 млн евро.
- В Примере-2018/19 Филиппе забил пять мячей и сделал два ассиста.
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