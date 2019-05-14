Один из лучших игроков в истории колумбийского футбола Фаустино Асприлья пофлиртовал с Эсперансой Гомес – инстадивой, на которую подписаны 4,5 миллиона человек. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Беседа между экс-игроком и 38-летней леди началась после того, как она выложила в инстаграм видео, где играется с деревенским петушком. «Я принесу своего петушка на твою ферму», – написала Гомес.

«Жду тебя и твоего петушка, пусть поиграется с моим Лагримоном [так зовут быка футболиста, который живет у него на ферме – прим. Eurosport]. Надеюсь, он не лишит его перьев. А ты можешь составить мне компанию и задуть свечку, ведь мне в этом году исполняется 50 лет», – ответил Асприлья.

В 1993 году колумбиец стал шестым лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

В 1995 году его трансфер за 6,7 млн фунтов выкупил «Ньюкасл».

Эсперанса Гомес не только ведет бомбический инстаграм, но и снимается в фильмах для взрослых.

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